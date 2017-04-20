Вопрос о выборах в Донбассе не стоит на повестке дня, заявил спикер Рады

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг заявил, что вопрос о проведении выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса не стоит в повестке дня украинского парламента.
"Считаю, что вопрос о проведении выборов на неподконтрольных территориях сегодня в целом не стоит в повестке дня Верховной рады Украины. Я стою четко на той позиции, что без выполнения условий по безопасности не может идти речь о выборах", — сказал Парубий на брифинге.
Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы еще осенью 2015 года. Однако в октябре 2015 года после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже власти республик согласились перенести местные выборы.