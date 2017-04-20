Facebook разблокировал аккаунт посольства России в Словакии

ПРАГА, 20 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Администрация Facebook разблокировала утром в четверг аккаунт посольства РФ в Словакии, сохранив и его фальшивого двойника, который продолжает выдавать провокационные материалы, сообщил РИА Новости представитель дипведомства Никита Грищенко.

"Администрация Facebook разблокировала страницу посольства России в Словакии в этой сети, при этом никаких объяснений по поводу того, почему она в течение трех дней была заблокирована не последовало. Сейчас наш аккаунт нормально работает. При этом никаких мер в отношении фальшивой страницы посольства не принято, она тоже продолжает функционировать и выдает материалы провокационного характера", — сказал Грищенко.

В качестве примера того, как работает фальшивый двойник аккаунта российского диппредставительства, Грищенко привел ситуацию с фотоснимком, победившим на конкурсе посольства к предстоящему празднованию Дня победы над фашизмом. На фальшивой странице Facebook перепечатана эта фотография, на которой изображены словацкие жители, встречающие с хлебом-солью весной 1945 года воинов-освободителей Красной Армии, и дана подпись: "Точно также встретили бы жители Словакии сейчас российские танки".