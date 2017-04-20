Коротченко рассказал, почему в США заговорили о вмешательстве РИСИ в выборы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обвинения американских чиновников против Российского института стратегических исследований (РИСИ) в якобы разработке плана по вмешательству в президентские выборы в США не соответствуют действительности и призваны оживить уже исчерпавшую себя в американском обществе тему "российской угрозы", заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как ранее сообщило агентство Рейтер, американские чиновники, имена которых не называются, утверждают, что в распоряжении спецслужб США оказались два "документа" Российского института стратегических исследований, которые якобы свидетельствуют о том, что РФ пыталась вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

"В информационной войне против РФ тема вмешательства Москвы в американские выборы изрядно поднадоела и, очевидно, чтобы её хоть как-то оживить, фабрикуются очередные фейковые новости. Убежден, что все это делается для дискредитации России и РИСИ как главного мозгового центра нашей страны", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что РИСИ — авторитетное учреждение, которое занимается стратегическими вопросами, анализом происходящих в мире военно-политических процессов, а также содействует выработке российской внешней и оборонной политики.

"Разработкой каких-либо планов вмешательства с помощью хакеров в избирательный процесс РИСИ не занимается по определению", — подчеркнул собеседник агентства.

Коротченко предположил, что именно РИСИ стал объектом критики американского истеблишмента, поскольку данный институт недавно возглавил бывший директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, что спровоцировало повышенное внимание к данному учреждению со стороны идеологов антироссийской информационной кампании.