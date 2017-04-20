Китаец выжил после того, как гвоздь вошел в его мозг на пять сантиметров

ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Иван Булатов. Житель китайской провинции Хубэй выжил после того, как во время строительных работ гвоздь вошел в его мозг на пять сантиметров, передает в четверг агентство China News Service.

Сообщается, что инцидент произошел 12 апреля с рабочим в одной из деревень в уезде Цзыгуй городского округа Ичан в результате несчастного случая. Сначала мужчина был доставлен в уездную больницу, откуда его перевели в больницу города Ичан.

Как сообщил в четверг заведующий нейрохирургическим отделением больницы Чжао Дунган, гвоздь имел длину 8 сантиметров, из которых пять сантиметров вошли в мозг пациента. Как пояснил хирург, когда пострадавшего доставили в больницу, мужчина находился в коме.

Гвоздь не задел жизненно важные кровеносные сосуды в мозге, что позволило извлечь его. Из-за сложности процедуры, врачи приняли решение извлекать гвоздь вместе с частью костной ткани для безопасности пациента. На это понадобилось два часа, в итоге операция прошла успешно.

В настоящий момент мужчина по-прежнему проходит лечение в больнице. Устанавливается точная причина случившегося. На фотографии, которую опубликовало агентство, видно, что гвоздь вошел в голову пострадавшего в районе виска.