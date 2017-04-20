Соратник Порошенко обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна заподозрил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в содействии президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Саакашвили раскритиковал деятельность Порошенко, объявил замглавы СБУ Павла Демчину "врагом" страны, и заявил, что "Служба барыг Украины" не сможет его запугать.

После этого Барна неожиданно заподозрил экс-губернатора в связях с Москвой.

"Выходит так, что здесь объединяются против президента (Порошенко — прим.) вместе с Путиным. Ну не идет вам это", — сказал он.

Бывший глава Одесской области не смог сохранить спокойствие и в ответ перешел на крик.

"Я не приемлю таких слов, что я объединяюсь с Путиным. У меня нет фабрики в России", — заявил Саакашвили.

Политик покинул пост губернатора Одесской области в ноябре 2016 года, заявив о нежелании украинских властей бороться с коррупцией. В начале 2017-го Саакашвили зарегистрировал партию "Движение новых сил", целью которого провозгласил превращение Украины в "сверхдержаву". Между тем в Грузии против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.