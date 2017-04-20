Косачев прокомментировал слова Тиллерсона о провале ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова Рекса Тиллерсона о якобы неудачном подходе с ядерным соглашением по Ирану, равно как и намеки Шона Спайсера на возможный пересмотр решения об отмене санкций, являются демонстрацией попыток команды президента США Дональда Трампа взломать ситуацию на важном направлении, заявил журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил в среду власти Ирана в спонсировании терроризма, а также подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана.

"Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о якобы "неудачном подходе" с ядерным соглашением по Ирану и об угрозах, которые, мол, исходят от Тегерана, как и намеки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера на возможный пересмотр решения об отмене санкций – все это демонстрация попыток команды Трампа "взломать" ситуацию на очередном важном направлении", — отметил сенатор.

"Сначала ракетная атака по Сирии, затем откровенный вызов Пхеньяну, теперь вернулись к Ирану, о котором Трамп с неудовольствием говорил еще в ходе предвыборной кампании. Цель очевидна: в каждом случае Вашингтон делает резкий шаг, перекидывая тем самым мяч в руки оппонентов и заставляя их раскрыться, совершать ошибки или оправдываться", — подчеркнул политик.

Косачев считает, что сепаратные действия Вашингтона вызовут серьезные проблемы не столько в отношениях с Ираном, сколько с собственными союзниками, с Россией и с ООН".

Сенатор полагает, что кроме Израиля вряд ли Трамп может где-то рассчитывать на авторитетную поддержку действий по торпедированию соглашения с Ираном. "Именно поэтому, полагаю, пока дальше санкций против Тегерана по неядерным темам, о которых уже говорил глава Минфина США Мнучин, дело не пойдет", — отметил Косачев.