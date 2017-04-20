США
20.0420 апреля11:57МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Ушел со скандалом: Fox News уволил оскорбившего Путина ведущего

11:3620.04.2017
(обновлено: 11:39 20.04.2017)
196570
© AP Photo / Bebeto MatthewsТелеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News. Архивное фотоТелеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News. Архивное фото
© AP Photo / Bebeto Matthews

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Известного телеведущего Билла О'Рейли, который прославился оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина, уволили с телеканала Fox News. Причиной стал секс-скандал с участием журналиста: несколько женщин обвинили его в домогательствах.

Чем знаменит Билл О'Рейли

Телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Freer
США не признают, что цель расширения вещания на русском языке - пропаганда
Карьеру телевизионного журналиста О'Рейли начал на местном канале телевидения в штате Пенсильвания, где получил должность метеоролога. Сменив несколько рабочих мест, в 1995 году он оказался в Fox News.

Собственную передачу "Фактор О'Рейли" журналист вел с 1996 года и быстро стал "лицом" телеканала. Программа пользовалась огромной популярностью — ежедневно ее смотрели более трех миллионов американцев, благодаря чему О'Рейли стал одним из самых влиятельных политических обозревателей в США.

Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов. В последние годы за ним закрепилась репутация консервативного обозревателя.

Кстати, О'Рейли был близким знакомым экс-президента Fox News Роджера Эйлса, которого уволили в 2016 году. Причиной оставки также стали обвинения в сексуальных домогательствах.

Позиция телеканала

Об увольнении "звезды" объявила компания 21 Century Fox, которой принадлежит Fox News.

Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
Эксперт: американский центр информвойны будет работать против нас
"Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News", — говорится в сообщении.

Журналист не появлялся в эфире Fox News с апреля. Тогда сразу пять сотрудниц телекомпании обвинили его в сексуальных домогательствах.

Чтобы замять скандал, Fox выплатила пострадавшим женщинам 13 миллионов долларов компенсации. На этом убытки компании не закончились — спонсоры программы, которую вел журналист, начали отзывать контракты на размещение рекламы.

Февральский скандал

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ле Пен заявила, что Путин ничего не сделал, чтобы его называть "убийцей"
В начале февраля Билл О'Рейли оказался в центре другого скандала. Во время интервью с президентом США Дональдом Трампом телеведущий напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — ответил на это глава Белого дома.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста неприемлемыми и отметил, что Кремль ждет извинений.

Телеведущий в ответ лишь посмеялся над Москвой.

"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023", — сказал О'Рейли в своей передаче.

В Кремле иронию журналиста оценили, пообещав напомнить о его словах в 2023 году.

"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом", — сказал тогда Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что власти не будут применять никаких санкций в отношении Fox News.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Песков об извинениях Fox News перед Путиным: напомним об этом в 2023 году
"Для нас это не инцидент, ничего. Но в любом случае, скажем так, оскорбления, которые озвучиваются корреспондентом того или иного средства массовой информации и впоследствии обходятся молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, они с плохой стороны характеризуют эти средства массовой информации. Скорее, это очень неудачный случай для самой компании Fox, по крайней мере, в наших глазах. Мы руководствуемся строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране. Вы знаете, что абсолютно по-равному относимся и к нашим отечественным СМИ, и к федеральным, и к региональным, и к международным", — пояснил представитель Кремля журналистам.

Подставной эксперт

Впрочем, в биографии О'Рейли хватало и других скандалов. Так, например, в феврале его обвинили в приглашении в эфир подставного человека.

Реакция прессы на избрание Дональда Трампа президентом США
© AFP 2017 / Benjamin Fathers
The Nation рассказал, как СМИ подталкивают Трампа к конфликту с Москвой
В одном из выпусков программы "Фактор О'Рейли" появился эксперт по имени Нильс Бильдт, которого ведущий назвал советником по обороне и национальной безопасности Швеции. В эфире "советник" подтвердил слова Дональда Трампа о беспорядках, которые устраивают на его родине мигранты.

Шведские чиновники позднее заявили, что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности.

О'Рейли был вынужден признать, что телеканал допустил ошибку. При этом в точности информации, которую предоставил "эксперт", он не сомневался.

"Справедливости ради — информация, которую мы предоставили в сюжете, была точной, но оглядываясь назад, стоит сказать, что со стороны тех, кто выступает против мигрантов, должен был выступать более релевантный гость", — заявил он.

Сенатор Джон Маккейн беседует с журналистами
© AP Photo / Ross D. Franklin
Суперзлодей из комиксов. SZ рассказала об антироссийской паранойе в США
Сам Бильдт заявил, что телеканал выдумал его должность еще до показа сюжета. Fox News эти обвинения опроверг.

New York Times выяснила, что настоящая фамилия фальшивого советника — Толлинг. Бильдтом он стал в 2013 году, когда начинал свою политическую карьеру — такую же фамилию имеет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Кроме того, по данным издания, у лжесоветника были проблемы с полицией и даже имеется судимость.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
vladimir.chernyh.52
я, думаю туда ему и дорога, нельзя оскорблять, ни кого!!!!!!!!!!!!
11:47
20.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена