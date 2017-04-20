Ушел со скандалом: Fox News уволил оскорбившего Путина ведущего

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Известного телеведущего Билла О'Рейли, который прославился оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина, уволили с телеканала Fox News. Причиной стал секс-скандал с участием журналиста: несколько женщин обвинили его в домогательствах.
Чем знаменит Билл О'Рейли
Собственную передачу "Фактор О'Рейли" журналист вел с 1996 года и быстро стал "лицом" телеканала. Программа пользовалась огромной популярностью — ежедневно ее смотрели более трех миллионов американцев, благодаря чему О'Рейли стал одним из самых влиятельных политических обозревателей в США.
Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов. В последние годы за ним закрепилась репутация консервативного обозревателя.
Кстати, О'Рейли был близким знакомым экс-президента Fox News Роджера Эйлса, которого уволили в 2016 году. Причиной оставки также стали обвинения в сексуальных домогательствах.
Позиция телеканала
Об увольнении "звезды" объявила компания 21 Century Fox, которой принадлежит Fox News.
Журналист не появлялся в эфире Fox News с апреля. Тогда сразу пять сотрудниц телекомпании обвинили его в сексуальных домогательствах.
Чтобы замять скандал, Fox выплатила пострадавшим женщинам 13 миллионов долларов компенсации. На этом убытки компании не закончились — спонсоры программы, которую вел журналист, начали отзывать контракты на размещение рекламы.
Февральский скандал
"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — ответил на это глава Белого дома.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста неприемлемыми и отметил, что Кремль ждет извинений.
Телеведущий в ответ лишь посмеялся над Москвой.
"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023", — сказал О'Рейли в своей передаче.
В Кремле иронию журналиста оценили, пообещав напомнить о его словах в 2023 году.
"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом", — сказал тогда Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что власти не будут применять никаких санкций в отношении Fox News.
Подставной эксперт
Впрочем, в биографии О'Рейли хватало и других скандалов. Так, например, в феврале его обвинили в приглашении в эфир подставного человека.
Шведские чиновники позднее заявили, что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности.
О'Рейли был вынужден признать, что телеканал допустил ошибку. При этом в точности информации, которую предоставил "эксперт", он не сомневался.
"Справедливости ради — информация, которую мы предоставили в сюжете, была точной, но оглядываясь назад, стоит сказать, что со стороны тех, кто выступает против мигрантов, должен был выступать более релевантный гость", — заявил он.
New York Times выяснила, что настоящая фамилия фальшивого советника — Толлинг. Бильдтом он стал в 2013 году, когда начинал свою политическую карьеру — такую же фамилию имеет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
Кроме того, по данным издания, у лжесоветника были проблемы с полицией и даже имеется судимость.