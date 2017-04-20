Ушел со скандалом: Fox News уволил оскорбившего Путина ведущего

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News. Архивное фото

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Известного телеведущего Билла О'Рейли, который прославился оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина, уволили с телеканала Fox News. Причиной стал секс-скандал с участием журналиста: несколько женщин обвинили его в домогательствах.

Чем знаменит Билл О'Рейли

Карьеру телевизионного журналиста О'Рейли начал на местном канале телевидения в штате Пенсильвания, где получил должность метеоролога. Сменив несколько рабочих мест, в 1995 году он оказался в Fox News.

Собственную передачу "Фактор О'Рейли" журналист вел с 1996 года и быстро стал "лицом" телеканала. Программа пользовалась огромной популярностью — ежедневно ее смотрели более трех миллионов американцев, благодаря чему О'Рейли стал одним из самых влиятельных политических обозревателей в США.

Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов. В последние годы за ним закрепилась репутация консервативного обозревателя.

Кстати, О'Рейли был близким знакомым экс-президента Fox News Роджера Эйлса, которого уволили в 2016 году. Причиной оставки также стали обвинения в сексуальных домогательствах.

Позиция телеканала

Об увольнении "звезды" объявила компания 21 Century Fox, которой принадлежит Fox News.

"Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News", — говорится в сообщении.

Журналист не появлялся в эфире Fox News с апреля. Тогда сразу пять сотрудниц телекомпании обвинили его в сексуальных домогательствах.

Чтобы замять скандал, Fox выплатила пострадавшим женщинам 13 миллионов долларов компенсации. На этом убытки компании не закончились — спонсоры программы, которую вел журналист, начали отзывать контракты на размещение рекламы.

Февральский скандал

В начале февраля Билл О'Рейли оказался в центре другого скандала. Во время интервью с президентом США Дональдом Трампом телеведущий напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — ответил на это глава Белого дома.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста неприемлемыми и отметил, что Кремль ждет извинений.

Телеведущий в ответ лишь посмеялся над Москвой.

"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023", — сказал О'Рейли в своей передаче.

В Кремле иронию журналиста оценили, пообещав напомнить о его словах в 2023 году.

"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом", — сказал тогда Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что власти не будут применять никаких санкций в отношении Fox News.

Подставной эксперт

"Для нас это не инцидент, ничего. Но в любом случае, скажем так, оскорбления, которые озвучиваются корреспондентом того или иного средства массовой информации и впоследствии обходятся молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, они с плохой стороны характеризуют эти средства массовой информации. Скорее, это очень неудачный случай для самой компании Fox, по крайней мере, в наших глазах. Мы руководствуемся строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране. Вы знаете, что абсолютно по-равному относимся и к нашим отечественным СМИ, и к федеральным, и к региональным, и к международным", — пояснил представитель Кремля журналистам.

Впрочем, в биографии О'Рейли хватало и других скандалов. Так, например, в феврале его обвинили в приглашении в эфир подставного человека.

В одном из выпусков программы "Фактор О'Рейли" появился эксперт по имени Нильс Бильдт, которого ведущий назвал советником по обороне и национальной безопасности Швеции. В эфире "советник" подтвердил слова Дональда Трампа о беспорядках, которые устраивают на его родине мигранты.

Шведские чиновники позднее заявили, что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности.

О'Рейли был вынужден признать, что телеканал допустил ошибку. При этом в точности информации, которую предоставил "эксперт", он не сомневался.

"Справедливости ради — информация, которую мы предоставили в сюжете, была точной, но оглядываясь назад, стоит сказать, что со стороны тех, кто выступает против мигрантов, должен был выступать более релевантный гость", — заявил он.

Сам Бильдт заявил, что телеканал выдумал его должность еще до показа сюжета. Fox News эти обвинения опроверг.

New York Times выяснила, что настоящая фамилия фальшивого советника — Толлинг. Бильдтом он стал в 2013 году, когда начинал свою политическую карьеру — такую же фамилию имеет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Кроме того, по данным издания, у лжесоветника были проблемы с полицией и даже имеется судимость.