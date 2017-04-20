Лукашенко: "Мы понимаем, что на Западе мы никому не нужны"

МИНСК, 20 апр – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что Минск развернул свою внешнюю политику в пользу Запада.
Президент отметил, что Белоруссия находится в центре Европы и вынуждена проводить многовекторную политику, чтобы "сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам".
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной".
"Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Белоруссии для россиян сегодня нет", — добавил он.
Лукашенко напомнил, что подавляющее большинство жителей страны используют в своей жизни русский язык. "Мы от него (русского языка – ред.) никогда не откажемся", — заключил глава государства.