Лукашенко: "Мы понимаем, что на Западе мы никому не нужны"

МИНСК, 20 апр – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что Минск развернул свою внешнюю политику в пользу Запада.

"Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны… а как меня "любят" на Западе, с тех (прошлых – ред.) времен ничего не изменилось", — заявил Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

Президент отметил, что Белоруссия находится в центре Европы и вынуждена проводить многовекторную политику, чтобы "сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной".

"Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Белоруссии для россиян сегодня нет", — добавил он.

Президент также коснулся ситуации с русским и белорусским языками в стране. "То, что белорусский язык не забываем — так и должно быть", — сказал он.

Лукашенко напомнил, что подавляющее большинство жителей страны используют в своей жизни русский язык. "Мы от него (русского языка – ред.) никогда не откажемся", — заключил глава государства.