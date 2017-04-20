Украина и Иран запустят поезд для сельскохозяйственной продукции

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельскохозяйственной продукции, сообщила в четверг пресс-служба министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

По данным ведомства, встреча министра инфраструктуры Украины с делегацией Ирана состоялась во вторник, стороны обсудили сотрудничество в сфере морского и автомобильного транспорта, а также в авиационной сфере.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", — цитирует слова Омеляна пресс-служба ведомства.

По его словам, маршрут в тестовом режиме может быть запущен уже летом. Он пройдет по территории Грузии и Азербайджана.

Министр призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти на Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории страны.