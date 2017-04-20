В Киеве требуют обязать продавцов говорить только на украинском языке

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Националистическая партия "Свобода" проводит митинг возле здания Киевской городской государственной администрации, требует принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания в столице, передает корреспондент РИА Новости.

В акции принимают участие несколько десятков человек, они держат плакаты с надписью "Единый язык — единая Украина ", а также плакаты антироссийского содержания.

Как заявил на митинге глава фракции "Свобода" в киевском горсовете Юрий Сиротюк, он намерен поставить на голосование горсовета в четверг решение об использовании украинского языка в киевских ресторанах, магазинах и других заведениях сферы обслуживания. По словам Сиротюка, проект этого решения был зарегистрирован еще год назад, однако не рассматривался горсоветом.

Сиротюк призвал участников митинга не расходиться и в случае, если решение не будет принято, бойкотировать заведения сферы обслуживания, которые не используют в работе украинский язык. В целом акция проходит спокойно, митингующие не предпринимают активных действий.

"Свобода" неоднократно проводила акции протеста с требованием отмены закона "Об основах государственной языковой политики". После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным. Сейчас этот закон находится на рассмотрении Конституционного суда относительно его конституционности.

Ранее группа народных депутатов Украины внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, который регулирует использование языков национальных меньшинств, в том числе русского языка, в школах, судах и органах местного самоуправления страны, а также расширяет возможности применения языков.