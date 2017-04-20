Министр нефти Кувейта назвал темы визита в Россию

АБУ-ДАБИ, 20 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук намерен обсудить технологическое сотрудничество с Россией в сфере нефтедобычи во время визита в Москву, который он планирует совершить по приглашению министерства энергетики РФ в июле.

"Планируется, что наши встречи в России будут производственными, поэтому мы будем вести переговоры с Минпромторгом и министерством энергетики РФ. Мы начали обсуждать уже сейчас темы технологического сотрудничества с Россией в нефтедобыче и производстве нефти в целом, а также в энергетике, планируем продолжить обсуждение", — сказал аль-Мазрук.