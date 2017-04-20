Никакой логики: в Москве ответили на обвинения США в адрес РИСИ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США обвинили Российский институт стратегических исследований (РИСИ) во вмешательстве в выборы. Американские чиновники ссылаются на документы, которые попали в распоряжение спецслужб. В ответ в Москве обвинили Вашингтон в попытке выдать аналитическую работу РИСИ за подрывную деятельность.

Российский институт стратегических исследований — крупный научно-исследовательский и аналитический центр, главной задачей которого является информационное обеспечение администрации президента, парламента, Совета Безопасности, аппарата правительства, а также министерств и ведомств. РИСИ предоставляет для чиновников экспертные оценки и рекомендации, а также готовит информационно-аналитические материалы.

Сейчас РИСИ руководит Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

Обвинения США

О новых "доказательствах" роли Москвы в выборах сообщило агентство Рейтер со ссылкой на анонимных чиновников.

Собеседники агентства утверждают, что в распоряжении спецслужб оказались два документа РИСИ, которые якобы доказывают российское "вмешательство" в избирательный процесс.

Один из анонимов заявил, что российский президент Владимир Путин "с самого начала вынашивал эти планы" и обратился к институту с просьбой разработать план "вмешательства". При этом никаких доказательств этому чиновник не привел.

Рейтер также уточняет содержание обоих "документов". В одном из них РИСИ якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить избирателей занять более мягкую позицию в отношении Москвы.

По данным агентства, во втором "документе" речь идет о шансах двух главных кандидатов, при чем РИСИ якобы отдавал предпочтение Хиллари Клинтон. Рейтер сообщает, что институт посоветовал прекратить поддержку Дональда Трампа и сосредоточиться на внедрении новостей о фальсификациях на выборах, чтобы навредить репутации потенциального президента Клинтон.

Источники Рейтер утверждают, что якобы перехваченные бумаги циркулировали в "высших кругах" российского правительства и стали решающим аргументом для администрации Барака Обамы, которая обвинили Москву в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. При этом никаких доказательств причастности Москвы к вмешательству в процедуру выборов представлено так и не было.

Реакция Москвы

В Москве обвинения в адрес РИСИ назвали необоснованными.

"Это попытка выдать обычную аналитическую работу за подрывную деятельность, абсолютно негодная с точки зрения логики история, не имеющая никаких оснований в реальности", — заявил член Совета Федерации, бывший глава управления внутренней политики администрации президента Олег Морозов.

Российские власти не раз отвергали претензии американских властей во вмешательстве в выборы. Президент Владимир Путин, комментируя публикацию в СМИ личной переписки Хиллари Клинтон, отмечал, что эти материалы не представляют интереса для России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания бумаг.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".