США
20.0420 апреля11:19МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Никакой логики: в Москве ответили на обвинения США в адрес РИСИ

11:1220.04.2017
0490
© AFP 2017 / Karen BleierЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Karen Bleier

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США обвинили Российский институт стратегических исследований (РИСИ) во вмешательстве в выборы. Американские чиновники ссылаются на документы, которые попали в распоряжение спецслужб. В ответ в Москве обвинили Вашингтон в попытке выдать аналитическую работу РИСИ за подрывную деятельность.

Стенд телеканала RT (Russia Today) в ЭкспоФоруме. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Депутат ответил на нападки Запада на российские СМИ словами Шекспира
Российский институт стратегических исследований — крупный научно-исследовательский и аналитический центр, главной задачей которого является информационное обеспечение администрации президента, парламента, Совета Безопасности, аппарата правительства, а также министерств и ведомств. РИСИ предоставляет для чиновников экспертные оценки и рекомендации, а также готовит информационно-аналитические материалы.

Сейчас РИСИ руководит Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

Обвинения США

О новых "доказательствах" роли Москвы в выборах сообщило агентство Рейтер со ссылкой на анонимных чиновников.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лавров объяснил, почему Белый дом вынужден голословно обвинять Россию
Собеседники агентства утверждают, что в распоряжении спецслужб оказались два документа РИСИ, которые якобы доказывают российское "вмешательство" в избирательный процесс.

Один из анонимов заявил, что российский президент Владимир Путин "с самого начала вынашивал эти планы" и обратился к институту с просьбой разработать план "вмешательства". При этом никаких доказательств этому чиновник не привел.

Рейтер также уточняет содержание обоих "документов". В одном из них РИСИ якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить избирателей занять более мягкую позицию в отношении Москвы.

По данным агентства, во втором "документе" речь идет о шансах двух главных кандидатов, при чем РИСИ якобы отдавал предпочтение Хиллари Клинтон. Рейтер сообщает, что институт посоветовал прекратить поддержку Дональда Трампа и сосредоточиться на внедрении новостей о фальсификациях на выборах, чтобы навредить репутации потенциального президента Клинтон.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Центр политической информации нашел следы вмешательства США в выборы в РФ
Источники Рейтер утверждают, что якобы перехваченные бумаги циркулировали в "высших кругах" российского правительства и стали решающим аргументом для администрации Барака Обамы, которая обвинили Москву в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. При этом никаких доказательств причастности Москвы к вмешательству в процедуру выборов представлено так и не было.

Реакция Москвы

В Москве обвинения в адрес РИСИ назвали необоснованными.

"Это попытка выдать обычную аналитическую работу за подрывную деятельность, абсолютно негодная с точки зрения логики история, не имеющая никаких оснований в реальности", — заявил член Совета Федерации, бывший глава управления внутренней политики администрации президента Олег Морозов.

Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
© AP Photo / Jens Meyer
А судьи кто? Google решил отслеживать "фейковые новости"
Российские власти не раз отвергали претензии американских властей во вмешательстве в выборы. Президент Владимир Путин, комментируя публикацию в СМИ личной переписки Хиллари Клинтон, отмечал, что эти материалы не представляют интереса для России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания бумаг.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена