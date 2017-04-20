Никакой логики: в Москве ответили на обвинения США в адрес РИСИ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США обвинили Российский институт стратегических исследований (РИСИ) во вмешательстве в выборы. Американские чиновники ссылаются на документы, которые попали в распоряжение спецслужб. В ответ в Москве обвинили Вашингтон в попытке выдать аналитическую работу РИСИ за подрывную деятельность.
Сейчас РИСИ руководит Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.
Обвинения США
О новых "доказательствах" роли Москвы в выборах сообщило агентство Рейтер со ссылкой на анонимных чиновников.
Один из анонимов заявил, что российский президент Владимир Путин "с самого начала вынашивал эти планы" и обратился к институту с просьбой разработать план "вмешательства". При этом никаких доказательств этому чиновник не привел.
Рейтер также уточняет содержание обоих "документов". В одном из них РИСИ якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить избирателей занять более мягкую позицию в отношении Москвы.
По данным агентства, во втором "документе" речь идет о шансах двух главных кандидатов, при чем РИСИ якобы отдавал предпочтение Хиллари Клинтон. Рейтер сообщает, что институт посоветовал прекратить поддержку Дональда Трампа и сосредоточиться на внедрении новостей о фальсификациях на выборах, чтобы навредить репутации потенциального президента Клинтон.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. При этом никаких доказательств причастности Москвы к вмешательству в процедуру выборов представлено так и не было.
Реакция Москвы
В Москве обвинения в адрес РИСИ назвали необоснованными.
"Это попытка выдать обычную аналитическую работу за подрывную деятельность, абсолютно негодная с точки зрения логики история, не имеющая никаких оснований в реальности", — заявил член Совета Федерации, бывший глава управления внутренней политики администрации президента Олег Морозов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".