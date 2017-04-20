США
20.0420 апреля11:18МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава Минюста Турции: оппозиция не вправе обжаловать итоги референдума

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (116)
10:5720.04.2017
(обновлено: 11:04 20.04.2017)
0863
© REUTERS / Alkis KonstantinidisАнтиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

АНКАРА, 20 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая оппозиция не вправе обжаловать результаты референдума в Конституционном суде, заявил в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Референдум по изменению конституции Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Турецкая оппозиция попытается отменить итоги референдума законным путем
Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако Высший избирательный совет отклонил эту апелляцию. После этого оппозиция заявила, что может обратиться в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека.

Протесты в Турции после референдума
© REUTERS / Kemal AslanНесколько тысяч противников конституционной реформы Турции вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против итогов референдума, прошедшего в воскресенье в стране.Тысячи протестующих против результатов референдума в Турции вышли на улицы Стамбула. 17 апреля 2017 года
© REUTERS / Kemal Aslan
Несколько тысяч противников конституционной реформы Турции вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против итогов референдума, прошедшего в воскресенье в стране.
© REUTERS / Kemal AslanОколо тысячи человек протестуют в стамбульском районе Бешикташ.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Kemal Aslan
Около тысячи человек протестуют в стамбульском районе Бешикташ.
© REUTERS / Kemal AslanПорядка двух тысяч человек вышли на улицы в азиатской части города, в районе Кадыкея.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Kemal Aslan
Порядка двух тысяч человек вышли на улицы в азиатской части города, в районе Кадыкея.
© REUTERS / Huseyin AldemirКонституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления прошел в стране в воскресенье.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления прошел в стране в воскресенье.
© AFP 2017 / Bulent Kilic Сторонники внесения изменений в конституцию победили с незначительным перевесом: они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AFP 2017 / Bulent Kilic 
Сторонники внесения изменений в конституцию победили с незначительным перевесом: они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisИзменения затронут 18 статей конституции Турции.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Изменения затронут 18 статей конституции Турции.
© AFP 2017 / Bulent Kilic Согласно реформе, президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Согласно реформе, президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
© AP Photo / Cansu AlkayaДолжность премьер-министра в Турции будет упразднена.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AP Photo / Cansu Alkaya
Должность премьер-министра в Турции будет упразднена.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisРешения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться указами президента.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться указами президента.
© AP Photo / Emrah GurelКроме того, согласно реформе, президент получит и право на объявление режима чрезвычайного положения в стране.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AP Photo / Emrah Gurel
Кроме того, согласно реформе, президент получит и право на объявление режима чрезвычайного положения в стране.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisМиссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".
© REUTERS / Alkis KonstantinidisМИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.
/

"У Конституционного суда нет права и полномочий расследовать решение по референдуму. Нет их и согласно (международным) соглашениям, в которых Турция является стороной. Нет их и в наших законах. В конституции прописано, что ни в какие органы не могут быть поданы возражения по решениям Высшего избирательного совета, и эти решения являются окончательными. И среди этих "никаких органов" есть и Конституционный суд. Даже если такой протест и будет туда подан, у него никакого варианта, кроме как быть отвергнутым", — сказал Боздаг в эфире телеканала Ahaber.

Флаги Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Для Турции после референдума путь в Евросоюз закрыт, считает политолог
Он добавил, что референдум также не подпадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения всех апелляций.

Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

© Ruptly
Тысячи стамбульцев вышли на марш против результатов референдума в Турции

 

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена