В США задержали мужчину, преследовавшего дочь Обамы
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который преследовал 18-летнюю дочь экс-президента США Малию Обаму и пытался сделать ей предложение, пишет издание New York Daily News.
По данным издания, мужчиной оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо, в прошлом пытавшийся попасть на территорию Белого дома. Газета пишет, что 10 апреля мужчина громко умолял Малию выйти за него замуж, а также проник в здание в Нью-Йорке, где Малия проходит практику. Два дня спустя он уже преследовал дочь Обамы.
Сотрудники Секретной службы на следующий день провели беседу с мужчиной и после этого решили, что возможно, у мужчины проблемы с психическим здоровьем и отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить ли дело о домогательстве на Кардосо, который не был замечен за совершением каких-либо преступлений.
© REUTERS / John GressПрезидент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПоблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
Поблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
© AP Photo / Nam Y. HuhОбама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
© REUTERS / Jonathan Ernst"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
© AP Photo / Nam Y. HuhРечь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
Речь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
© REUTERS / Jonathan ErnstНаблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
© REUTERS / Jonathan ErnstГлавная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
Главная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
© AFP 2017 / Joshua LottК внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
К внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОбама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Обама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Барак Обама во время прощальной речи в конференц-центре McCormick Place в Чикаго.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisМишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
Мишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
© REUTERS / John GressЗакончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
© AP Photo / Kiichiro SatoВ конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
В конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.