В США задержали мужчину, преследовавшего дочь Обамы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который преследовал 18-летнюю дочь экс-президента США Малию Обаму и пытался сделать ей предложение, пишет издание New York Daily News.

По данным издания, мужчиной оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо, в прошлом пытавшийся попасть на территорию Белого дома. Газета пишет, что 10 апреля мужчина громко умолял Малию выйти за него замуж, а также проник в здание в Нью-Йорке, где Малия проходит практику. Два дня спустя он уже преследовал дочь Обамы.

Сотрудники Секретной службы на следующий день провели беседу с мужчиной и после этого решили, что возможно, у мужчины проблемы с психическим здоровьем и отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить ли дело о домогательстве на Кардосо, который не был замечен за совершением каких-либо преступлений.