Фийон: Россия никогда не оставит Крым

Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото

Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон.

"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", — сказал Фийон в интервью газете Figaro

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.

"Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", — подчеркнул экс-премьер.

По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

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