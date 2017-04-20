Фийон: Россия никогда не оставит Крым

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон.
По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.
"Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", — подчеркнул экс-премьер.
По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.
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