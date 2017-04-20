В Иране не менее 11 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, после того как автобус с 30 пассажирами перевернулся в Иране, передает агентство IRNA.

"Семь человек погибли на месте, еще четверо скончались от полученных травм, после того как были доставлены в больницу", — заявил заместитель центра неотложных ситуаций города Себзевар Хади Аббас Абади.

По данным агентства, автобус направлялся из города Мешхед в Исфахан. Точная причина аварии пока не установлена, но первоначальные данные указывают, что инцидент произошел после того, как грузовик, ехавший перед автобусом, неожиданно сделал маневр, что привело к столкновению.