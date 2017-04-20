На Кипре пропал 37-летний российский турист

АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Полиция Кипра разыскивает 37-летнего российского туриста, не вернувшегося в гостиницу, – по словам родственников, у него проблемы с памятью, сообщает кипрское издание газеты "Катимерини".

Турист находится на курорте Айя-Напа вместе с родителями до 28 апреля. Накануне днем он сказал в вестибюле отеля, что пойдет в номер. Но когда родители вернулись позднее в гостиницу, они не обнаружили сына и обратились в полицию.

По словам 71-летней матери, у ее сыны проблемы с памятью.

Сейчас поисками российского туриста занимается полиция, сообщает издание.