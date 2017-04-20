Чижов попросил у Меркель доказательства влияния России на выборы в Германии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов попросил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель предоставить доказательства того, что Россия якобы распространяет в Германии информацию, которая могла бы повлиять на ход выборов.

На вопрос ведущей программы Би-би-си HARDtalk о его отношении к заявлениям Меркель о распространении ложных сведений и опасениях, что это может повлиять на предстоящие выборы в ФРГ, Чижов ответил: "Я уважаю ее (Меркель – ред.) мнение…. Но имеет ли она объективные доказательства этого, и если да, может, она хотела бы их предоставить".

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее социальная сеть Facebook заявила, что примет меры по борьбе с распространением ложных новостей в Германии накануне парламентских выборов. По данным агентства, медиа-группа Corectiv станет первым внешним факт-чекером социальной сети Facebook в Германии. Отмечается, что в ближайшее время в ФРГ появятся нововведения, облегчающие возможность информирования о фейковых новостях.