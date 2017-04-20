СМИ узнали, что причиной расследования ФБР против Пейджа стал визит в РФ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Причиной расследования ФБР в отношении экс-советника президента США Дональда Трампа Картера Пейджа стал его визит в Москву в 2013 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Сам Пейдж не раз отвергал претензии спецслужб. Сообщения о якобы имеющихся доказательствах того, что он является российским агентом, он называл "абсолютно фальшивыми".
Ранее издание BuzzFeed опубликовало материал о том, что в 2013 году Пейдж, будучи консультантом в области энергетики, якобы контактировал с представителями российской разведки. При этом должность советника Трампа он получил лишь в 2016-м.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы. Аналогичную позицию занял и сам Дональд Трамп, который называет подобные сообщения "охотой на ведьм".