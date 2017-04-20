Чижов назвал историю с займом Ле Пен у российского банка фейком

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью программе Би-би-си HARDtalk назвал историю с займом лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен у российского банка фейком и заявил, что РФ не оказывает продержки этому кандидату в президенты Франции.
Он также отметил, что после выдачи займа банк объявил себя банкротом, а люди, которые были причастны к этому займу, потребовали свои деньги обратно.
В феврале 2016 года газета Times сообщила, что французская партия Марин Ле Пен "Национальный фронт" запросила у российских банков заем в размере 27 миллионов евро на финансирование предвыборной кампании партии на президентских и парламентских выборах. Ранее также сообщалось, что Первый Чешско-Российский банк (FCRB) в 2014 году уже выдавал партии заем в размере 9 миллионов евро.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял — в контексте обвинений в связи с выборами в США — что Россия тщательно избегает действий, которые можно трактовать как вмешательство в избирательный процесс в других странах.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года.