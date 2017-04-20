В Италии проходит голосование относительно судьбы авиакомпании Alitalia

РИМ, 20 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Всеобщее голосование сотрудников крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia, в ходе которого они должны высказать свое мнение относительно антикризисного плана развития, согласованного на прошлой неделе руководством национального авиаперевозчика и ведущими отраслевыми профсоюзами, началось в четверг утром в Риме и Милане.

В 06.00 (07.00 мск) открылись двери семи специальных участков для голосования, пять из которых были оборудованы в римском международном аэропорту Фьюмичино, а еще два – в миланских аэропортах Линате и Мальпенса. Голосование, в котором призваны принять участие 12,5 тысячи сотрудников авиакомпании, завершится в полночь 24 апреля, а его результаты будут обнародованы уже на следующий день. Кворум для признания голосования состоявшимся не установлен.

В Италии этот корпоративный опрос сразу же назвали "референдумом", подчеркнув тем самым, что сотрудникам Alitalia предстоит совместно определить судьбу национального авиаперевозчика, который долгое время не может выйти из глубокого кризиса.

14 апреля после 18-часовых переговоров менеджмент компании достиг соглашения с профсоюзными лидерами относительно принятия нового антикризисного плана, в котором прописаны основные направления развития бизнеса. Документ, в частности, предусматривает постепенную ликвидацию 980 рабочих мест среди наземного персонала, а также снижение на 8% зарплаты и сокращение отпусков летного состава. В случае если эта программа будет одобрена большинством сотрудников авиакомпании, ее крупнейшие акционеры обещают внести весомый финансовый вклад в развитие производства, который составит почти 2 миллиарда евро.

Накануне голосования министр экономического развития Италии Карло Календа предупредил сотрудников Alitalia об ответственности за их решение и ясно дал понять, что правительство, ранее не раз приходившее на помощь авиакомпании, более не намерено вкладывать в нее государственные средства.

"Если по результатам голосования будет преобладать "нет", то потребуется лишь краткий период чрезвычайной администрации – около шести месяцев, за которым последует ликвидация компании. Это произойдет в том числе и потому, что ни один инвестор не появится после провала соглашения. А национализация Alitalia невозможна, так как существуют европейские правила, которые следует выполнять, и правительство убеждено, что итальянцы не поняли бы этого шага, особенно после крупных инвестиций, сделанных в компанию в течение последних десяти лет", — отметил Календа.

Alitalia длительное время находилась на грани банкротства. Для преодоления сложившейся ситуации в 2008 году власти Италии договорились о ее полной продаже французской авиакомпании Air France, однако против такого решения резко выступил Сильвио Берлускони, бывший тогда лидером оппозиции. В итоге была учреждена "Итальянская авиакомпания" (CAI), которую создали несколько представителей крупного национального бизнеса. После прихода Берлускони к власти в 2008 году авиакомпании был выделен заем в 300 миллионов евро, а затем она была продана консорциуму CAI.

Тем не менее, экономические проблемы Alitalia так и не были решены. В результате в августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций итальянского авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию Alitalia на общую сумму 1,758 миллиона евро. В январе 2015 года президент Alitalia Лука Кордеро ди Монтедземоло заявил, что компания станет прибыльной в 2017 году, однако в прошлом году ее убытки составили почти полмиллиарда евро.