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В мире

Акции сепаратистов на юге Таиланда не затронули туристических зон

07:4120.04.2017
01390
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкТуристы в Таиланде. Архивное фотоТуристы в Таиланде. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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БАНГКОК, 20 апр – РИА Новости. Нападения мусульманских боевиков-сепаратистов на полицейские учреждения и воинские части на юге Таиланда не затронули туристических зон, в которых отдыхают россияне, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

Таиланд. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault
СМИ сообщили новые данные о серии взрывов в Таиланде
Скоординированная серия из 18 взрывов и обстрелов из автоматического оружия произошла в южном Таиланде в среду в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00 – 18.30 мск) у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывы были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов. В результате нападений погибли двое боевиков, случайно подорвавшихся на собственном самодельном взрывном устройстве, сработавшем преждевременно, и были ранены осколками гранат двое полицейских.

Все 18 нападений произошли на значительном расстоянии от туристических зон юга Таиланда – Пхукета, Краби, провинции Пханга, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России, напомнив, что часть юга страны, занимаемая провинциями Наративат, Паттани, Ялла и Сонгкла, расположенными у границы с Малайзией, в Таиланде называют "крайним югом".

Вид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях "крайнего юга" произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории "крайнего юга" действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти", — сказал Соснов. Он добавил, что в истории был только один случай действий боевиков в туристических зонах юга Таиланда, когда в августе прошлого года в нескольких курортных городах произошла серия взрывов и поджогов. Никто из россиян тогда не пострадал.

"Мы сегодня не видим непосредственной угрозы для российских граждан, отдыхающих в Таиланде. Тем не менее, мне хотелось бы предостеречь российских туристов от неорганизованных индивидуальных поездок по провинциям "крайнего юга" Таиланда – Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла", — сказал дипломат.

Закат на пляже Паттайи. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Южные провинции Таиланда, граничащие с Малайзией, в прошлом входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), и оказались в составе Сиама в начале XX века в результате серии англо-сиамских договоров. Большинство населения провинций Наративат, Ялла, и Паттани и значительную часть населения провинции Сонгкла составляют этнические малайцы-мусульмане, в то время как большинство населения Таиланда исповедует буддизм. Сепаратистские движения, требующие широкой автономии или восстановления султаната Паттани возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск сепаратизма начался в 2004 году и вылился в полномасштабное противостояние боевиков и сил безопасности страны. За время конфликта в регионе погибли более 6,8 тысячи человек, в основном гражданские лица.

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