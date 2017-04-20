Расписание рейсов в Казахстане может измениться из-за подготовки к параду

АЛМА-АТА, 20 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Подготовка к военному параду, который пройдет 7 мая в столице Казахстана, может привести к изменению расписания вылетов в Астане и Караганде в связи с закрытием военного пространства в районе аэропортов, сообщила пресс-служба авиакомпании "Эйр Астана".

В сообщении напоминается, что 7 мая 2017 года в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан. Одной из составляющих парада станет демонстрация авиационной техники сил воздушной обороны страны.

"Идет комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года (…). В этой связи в период с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов", — говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Как сообщалось, парад, посвященный 25-летию образования вооруженных сил Казахстана, по количеству задействованного личного состава и военной техники должен стать самым массовым из всех проводившихся ранее. Планируется, что торжественным маршем по площади Независимости в Астане прошагают более 5 тысяч военнослужащих в составе порядка 30 пеших парадных расчетов. В зрелищном шествии будут задействованы около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники сил воздушной обороны страны.