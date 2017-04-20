СМИ сообщили о жертвах и пострадавших при 18 взрывах в Таиланде

БАНГКОК, 20 апр – РИА Новости. Двое боевиков из числа мусульманских сепаратистов, устроивших серию из 18 взрывов и обстрелов полицейских постов и воинских частей на юге Таиланда вечером в среду, погибли при преждевременном взрыве самодельного взрывного устройства, двое полицейских ранены при одном из нападений, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда.

Ранее таиландские СМИ сообщали о 13 нападениях и двух погибших боевиках.

Боевики подорвались на собственной самодельной бомбе, которая была установлена на мотоцикле и взорвалась преждевременно, когда они подъезжали на нем к расположению воинской части в провинции Сонгкла, сообщает телеканал. Оба боевика погибли на месте. Двое полицейских получили ранения в результате взрывов гранат при нападении боевиков на отдел полиции в провинции Наративат, также говорится в сообщении.

Скоординированная серия из 18 взрывов и обстрелов из автоматического оружия произошла в южном Таиланде в среду в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00–18.30 мск) у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывы были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов, сообщает телеканал.

В провинции Сонгкла также произошли две перестрелки между полицейскими и боевиками. В ходе перестрелки у полицейского участка района Чана боевики бросили гранату, которая взорвалась у подножия укрепленного полицейского поста, не причинив вреда находившимся внутри сооружения полицейским. По мнению полиции, скоординированные нападения на полицейские и военные объекты были произведены боевиками мусульманских сепаратистских организаций, действующих в южных провинциях Таиланда.

Южные провинции Таиланда, граничащие с Малайзией, в прошлом входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), и оказались в составе Сиама в начале XX века в результате серии англо-сиамских договоров. Большинство населения провинций Наративат, Ялла, и Паттани и значительную часть населения провинции Сонгкла составляют этнические малайцы-мусульмане, в то время как большинство населения Таиланда исповедует буддизм. Сепаратистские движения, требующие широкой автономии или восстановления султаната Паттани возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск сепаратизма начался в 2004 году и вылился в полномасштабное противостояние боевиков и сил безопасности страны. За время конфликта в регионе погибли более 6 800 человек, в основном гражданские лица.