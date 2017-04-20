В Венесуэле сообщили об убийстве военного в ходе протестов

МЕХИКО/МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военный погиб в ходе антиправительственных демонстраций в венесуэльском штате Миранда, сообщил защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

"Довожу до общественного мнения, что 15 минут назад был убит снайпером сержант национальной гвардии Сан-Клементе Барриос Неомар в Лос-Касторесе (штат Миранда)", — написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

Также о гибели военнослужащего заявил поддерживающий президента Николаса Мадуро политик Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello).

"Они (антиправительственные активисты — ред.) только что убили солдата национальной гвардии в Сан-Антонио де Лос-Альтос", — заявил он в эфире одного из местных телеканалов.

Таким образом, жертвами массовых протестов в Венесуэле, произошедших в среду, стали уже три человека. Ранее сообщалось о гибели девушки в штате Тачира и молодого мужчины – в Каракасе. В четверг оппозиция намерена повторить массовые акции протеста против властей.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.