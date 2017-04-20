Опрос: Макрон на 3% опережает Ле Пен перед первым туром выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон на теледебатах. Архивнео фото

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон на теледебатах. Архивнео фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон на 3% опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед первым туром выборов президента Франции, свидетельствуют данные опроса компании Harris Intercative, обнародованные в четверг.

Как передает агентство Рейтер, в поддержку Макрона выступают 25% избирателей, тогда как за Ле Пен готовы проголосовать 22% избирателей. Третье место разделили лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон получит, которые получили по 19% голосов.

Опрос проводился в период с 18 по 19 апреля, участие в нем приняли почти 3 тысячи человек.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Другие новости о выборах президента во Франции >>