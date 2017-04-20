Архитекторы разработали дизайн корабля-тюрьмы в стиле "Игры престолов"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Архитекторы спроектировали тюрьму на корабле, которая напоминает небесную темницу, в которой находился один из главных героев "Игры престолов" Тирион Ланнистер, сообщает Daily Mail.
По задумке архитекторов, площадь каждой камеры составит девять квадратных метров. При этом основным материалом для постройки тюрьмы послужит бумага.Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
При этом, архитекторы не объяснили, как быть в условиях штормовой погоды в открытой с одной стороны камере.