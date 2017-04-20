В Японии стали чаще запрашивать информацию о защите при ракетном ударе

ТОКИО, 20 апр — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии резко возросло количество обращений к порталу, который содержит подробную информацию о путях эвакуации и способах защиты на случай неожиданного ракетного удара на фоне обострения ситуации вокруг КНДР.

Как сообщает телекомпания NHK, сайт "Портал защиты населения" был создан правительством пять лет назад и содержит подробную информацию о путях эвакуации и эвакопунктах, способах защиты и необходимых действиях в экстренных ситуациях, таких как террористическая атака или ракетный удар. До сих пор в среднем в месяц фиксировалось около 100 тысяч обращений. Однако на фоне возрастающей напряженности на Корейском полуострове, ожиданий шестого ядерного испытания, а также взаимных угроз применить оружие со стороны США и Северной Кореи, в марте число обращений превысило 450 тысяч.

С начала апреля японские политики и СМИ стали всерьез обсуждать способы эвакуации японских граждан из Южной Кореи и вероятность "новой корейской войны". Ожидания обострения ситуации достигли пика 15 апреля в день празднования 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, и, как считали многие аналитики, Северная Корея проведет очередное ядерное испытание, а США не смогут не дать на это жесткий ответ. Только за один этот день число обращений к сайту превысило мартовский показатель и составило 458 тысяч.

С 6 апреля, когда КНДР провела очередное ракетное испытание, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии и Южной Корее. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР. Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.