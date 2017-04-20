США "начали охоту" на информаторов WikiLeaks в рядах ЦРУ, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американская разведка начала поиски информаторов Wikileaks в рядах ЦРУ, сообщила в среду телекомпания CBS.

Ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией, телекомпания уведомила, что "идет охота на предателя внутри ЦРУ". По ее данным, "ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование одной из крупнейших утечек секретной информации из ЦРУ, коснувшейся тысяч сверхсекретных документов, в которых говорится об инструментах, с помощью которых они проникали в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы".

Как отмечается, "объект охоты" является "либо сотрудником, либо подрядчиком ЦРУ, который имел физический доступ к материалам". При этом в ЦРУ не раскрывают, когда и каким образом была похищена секретная информация.

Подчеркивается, что большинство документов хранилось в сверхсекретном отделе ЦРУ, однако доступ к ним имели сотни людей. "Следователи изучают список имен", — говорится в сообщении.

Ранее в том месяце сайт Wikileaks опубликовал серию документов ЦРУ, полученных, в частности, из хакерской программы HIVE ("Улей"). Она предназначена для передачи в ЦРУ информации, изъятой с интересующего разведчиков устройства, а также для получения команд, чтобы выполнять специфические задачи на этих устройствах.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.