Венесуэльская оппозиция анонсировала повторный марш протеста

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Один из лидеров оппозиции Венесуэлы, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес объявил о повторении состоявшегося в среду марша протеста в четверг, 20 апреля.

В среду оппозиция провела одну из наиболее крупных манифестаций против политики президента Николаса Мадуро. По данным правозащитников, как минимум два человека погибли, а сотни были задержаны.

По словам Каприлеса, в четверг марш пройдет по тем же маршрутам, что и накануне. "Если сегодня (в среду) нас вышли миллионы, то завтра должно выйти гораздо больше", — приводит слова Каприлеса портал Universal.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.