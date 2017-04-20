В Мали продлили режим чрезвычайного положения после недавней атаки боевиков

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Власти Мали продлили режим чрезвычайного положения на десять дней после недавней атаки боевиков, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что боевики напали на армейский лагерь в районе города Гурма-Рарус в центральной части Мали, в результате погибли пять военнослужащих, еще десять получили ранения. Прибывшим на место французским военным, которые находятся в регионе в рамках миссии по борьбе с терроризмом, удалось нейтрализовать по меньшей мере десять боевиков. Миротворческая миссия ООН в Мали осудила атаку, назвав ее "террористической", и заявила, что направила вертолет для госпитализации раненых солдат.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В прошлом году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ключевых населенных пунктов, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.

С 11 февраля 2013 года в Мали военные операции проводили около четырех тысяч военнослужащих из Франции наряду с 6 тысячами солдат государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце июня СБ ООН принял резолюцию, согласно которой миротворческими функциями теперь там будет заниматься контингент MINUSMA, в котором будут задействованы 11,2 тысячи военнослужащих и 1440 полицейских.