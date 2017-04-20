В Мали продлили режим чрезвычайного положения после недавней атаки боевиков

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Власти Мали продлили режим чрезвычайного положения на десять дней после недавней атаки боевиков, передает агентство Рейтер.
Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
С 11 февраля 2013 года в Мали военные операции проводили около четырех тысяч военнослужащих из Франции наряду с 6 тысячами солдат государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце июня СБ ООН принял резолюцию, согласно которой миротворческими функциями теперь там будет заниматься контингент MINUSMA, в котором будут задействованы 11,2 тысячи военнослужащих и 1440 полицейских.