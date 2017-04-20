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Сделка с Ираном "терпит неудачу": США меняют политику в отношении Тегерана

03:0920.04.2017
(обновлено: 03:11 20.04.2017)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фотоФлаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду выступил с жестким заявлением, критикующим политику Ирана и сделку с этой страной по ядерной программе. Так, по его словам, Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении своей цели, и Иран в будущем может пойти по стопам Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: Трамп поддержал иранофоба Мэттиса

Такие комментарии были сделаны вслед за поручением президента США Дональда Трампа американским ведомствам определить, соответствовало ли интересам Вашингтона частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе.

При этом днем ранее в распространенном государственным департаментом США заявлении было сказано, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает свои обязательства в соответствии с договоренностями.

Сам же Трамп до этого неоднократно заявлял, что сделка с Ираном является "плохой" и ее необходимо пересмотреть.

Сделка терпит неудачу

В своем заявлении Тиллерсон выступил с резкой критикой Ирана по многим пунктам. Он обвинил Тегеран в спонсировании терроризма, кибератаках, подрыве свободы судоходства в Персидском заливе, нарушении прав человека.

Пентагон. Архивное фото
© Фото : David B. Gleason
Пентагон обвинил хуситов в обстреле Саудовской Аравии иранскими ракетами

"Иран — мировой лидер в области спонсирования терроризма и ответственен за многочисленные конфликты и подрыв интересов США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, а также за продолжающуюся поддержку атак на Израиль", — сказал он.

Кроме того, Тиллерсон высказался категорично относительно соглашения "шестерки" международных посредников с Ираном. По его мнению, эта сделка терпит неудачу в достижении своей главной цели — поддержании неядерного статуса Ирана.

"СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) терпит неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет собой провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи", — сказал госсекретарь на пресс-конференции.

Он отметил, что "доказательства очевидны", и "провокационные действия Ирана угрожают США, региону и миру".

В этой связи Тиллерсон сообщил, что "стратегическое терпение" США в отношении Ирана является неудачным подходом.

90 для принятия решения

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер рассказал журналистам, что президент США Дональд Трамп примет решение относительно дальнейших действий по отношению к Ирану после тщательного рассмотрения сделки ведомствами США под руководством Совета по национальной безопасности. Соответствующие рекомендации будут выработаны в течение 90 дней.

Отвечая на вопрос, отдает ли Вашингтон себе отчет, к каким последствиям могут привести дальнейшие санкции против Тегерана, Спайсер подчеркнул, что США "знают о том, какой потенциальный эффект могут оказать наши действия".

Сделка изменению не подлежит

Тегеран, в свою очередь, категорически отвергает возможность изменения сделки, тем более одной стороной.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Трамп и Мэй назвали Иран угрозой для Ближнего Востока

Как заявил в среду замглавы МИД Ирана Казем Саджадпур,"Иран соблюдает свои обязательства".

"Я слышал такие комментарии и раньше — о проверке сделки. Но нужно обратить внимание, что это была международная сделка, и я думаю, что на данной стадии нельзя ничего изменить", — заявил замминистра журналистам по итогам закрытой иранско-российской дискуссии в дискуссионном клубе "Валдай".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

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