В Колумбии число погибших при оползне приблизилось к 20

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Число погибших при сходе оползня в колумбийском городе Манисалес достигло уже 19 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести, сообщили вечером власти города.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Муниципальный комитет по управлению рисками уже принял решение объявить в Манисалесе ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня. От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы, отмечает портал Tiempo

В Манисалесе находится президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек, город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.