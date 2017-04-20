Президент Венесуэлы призвал оппозицию к диалогу на фоне протестов

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду о готовности к проведению выборов, однако их дата будет зависеть от решения избирательных властей.

"Я хочу скорее идти на выборы и встретиться лицом к лицу с Хулио Борхесом (глава оппозиционного парламента) и (Энри) Рамосом Альюпом, и чтобы мы искали мирный путь, чтобы революция поставила на место заговорщиков и террористов", — приводит портал Universal заявление Мадуро перед его сторонниками на марше в Каракасе.

При этом глава Венесуэлы отметил, что созыв выборов является прерогативой национального избирательного совета. "Пусть никто не сомневается, у нас избирательные власти автономны, и они примут то решение, которое должны принять", — сказал Мадуро.

Президент также объявил о назначении членов специальной комиссии, которая должна будет продолжить прерванный еще в конце 2016 года диалог о мире с оппозицией. В нее вошли глава МИД Делси Родригес, министр образования Элиас Хауа, мэр Каракаса Хорхе Родригес. "Я им даю все полномочия, чтобы в ближайшие часы и дни с благородством, величественно и достойно пригласить к диалогу те сектора оппозиции, которые хотят начать переговоры о будущем страны и мира", — сказал Мадуро.

Данные заявления сделаны главой Венесуэлы на фоне новостей о как минимум двух погибших в ходе оппозиционных маршей людях и сотнях задержанных. Директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил о 270 задержанных в ходе массовых манифестаций в стране в среду.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. По последним данным, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле в общей сложности погибли восемь человек.