Самую популярную точку обзора Белого дома закроют для посетителей

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США в среду закрывают для посетителей самую популярную точку обзора Белого дома, сообщила газета USA Today.

По ее данным, Секретная служба США, несущая охрану главной американской резиденции, расширяет вокруг нее периметр безопасности. Теперь для публики окажется недоступна территория вдоль забора Белого дома с южной стороны. Согласно новому плану правоохранительных органов, для доступа будет закрыта территория вплоть до так называемого "Эллипса" — излюбленного места прогулок вашингтонцев и туристов, известного, прежде всего, тем, что на Рождество там устанавливают главную елку страны.

Как отмечает газета, "данные меры предпринимаются в свете попыток Секретной службы помешать проникновению в Белый дом непрошеных гостей, большинство из которых страдает психическими отклонениями". "По данным ведомства, за последние три года было зафиксировано порядка 100 таких инцидентов, и в 95% люди, совершавшие подобные проникновения, страдали психическими заболеваниями или эмоциональными расстройствами".

Около месяца назад правоохранительные органы дважды с интервалом в несколько дней задерживали нарушителей, перелезавших через ограду Белого дома. Причем в одном случае виновник переполоха едва не добежал до стен резиденции, где в тот момент находился президент США Дональд Трамп.