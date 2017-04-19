Впечатляющий старт: американский журналист сравнил поездки в СССР и Россию

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Американский политолог и писатель Джон Вольстеттер посетил СССР в 1985 году и Россию в 2017-м — и сравнил свои впечатления от двух поездок на страницах журнала The American Spectator.

"В 1985 году я провел 13 дней в России, которая тогда официально называлась Союзом Советских Социалистических Республик. Однако для удобства я все же буду называть страну Россией… Спустя 32 года, за которые произошло огромное множество радикальных перемен, я снова отправился туда… И я увидел совершенно другое государство", — пишет Вольстеттер.

Вспоминая о своем визите в СССР, журналист отмечает, что практически сразу столкнулся с таким явлением, как очередь.

"Мы прибываем в наш отель — гостиницу "Москва" (в Ленинграде — ред.) — и нам требуется больше часа, чтобы расселиться по номерам, несмотря на присутствие множества администраторов", — пишет он.

Вольстеттеру также не понравилась еда в СССР — не угодили ему даже советские рестораны. Да и отели, по мнению журналиста, были далеки от западных стандартов.

"На гостиничных кроватях едва может уместиться человек средней комплекции", — вспоминает он. Кроме того, персонал практически не говорил на английском языке.

Транспорт в СССР — аэропорты и поезда — показались Вольстеттеру грязными и не слишком комфортными. При этом автору статьи очень понравилось московское метро. По его словам, столичная подземка произвела на американцев "неизгладимое впечатление" своими фресками на потолках, мозаиками и мраморными колоннами. "И никаких граффити!" — подчеркивает журналист.

Вольстеттер также с теплом отзывается о советских людях. Он вспоминает, как пожилая билетерша в театре ни с того ни с сего проводила его с неудобных боковых мест в бельэтаже в другую часть зала, откуда было видно всю сцену.

"Я уехал из России, испытывая к простым советским гражданам весьма теплые чувства", — пишет автор статьи.

Он вернулся в Россию в 2017 году и сразу понял, что попал в совершенно другую страну. Первое, что бросилось Вольстеттеру в глаза — разница между аэропортом Шерметьево образца 1985 года и нынешним Домодедово.

"Домодедово — современная воздушная гавань, можно сказать, пример для подражания в том, что касается эстетики аэропорта", — отмечает автор материала.

Изменились и российские гостиницы. В этот раз Вольстеттер остановился в отеле Four Seasons в Москве. Журналиста "приятно удивило" то, что в отелях больше нет "дежурных" на каждом этаже, которые напоминали ему тюремных надзирательниц.

Еще одна перемена, которую отметил Вольстеттер, касается ресторанов — в 2017 году журналисту удалось угоститься блюдами итальянской, азиатской и, конечно, русской кухни. Еда в российских ресторанах его покорила. Особенно запомнились Вольстеттеру блины — не такие, как в США, а "легкие" и "кружевные".

Журналист отметил и некоторые различия между американцами и русскими. Так, после окончания концерта классической музыки, публика замерла в тишине на полминуты, ожидая, пока дирижер медленно опустит руки.

"Люди молчали, впитывая музыку, которая только что прозвучала. В зале не было слышно ни шороха. Едва ли американская публика на такое способна", — вспоминает Вольстеттер.

Он также заметил, что в России люди не так часто улыбаются, как в США. Однако это объясняется тем, что у русско- и англоговорящих людей разный артикуляционный уклад, пишет журналист. Россияне все же показались ему крайне приветливым народом.

"Люди были общительны, нас окружали улыбки, всюду звучал смех", — вспоминает он.

За 30 лет Россия сильно изменилась, и пусть эти перемены пока больше всего заметны в Москве и в Петербурге, пишет Вольстеттер. Все-таки, полная модернизация страны, чья территория охватывает 11 часовых поясов — задача, которая требует немало времени. "Русские уже показали впечатляющий старт", — резюмирует автор материала.