США допустили, что могут внести КНДР в список стран-спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Вашингтон изучает, следует ли вновь включить Северную Корею в список государств-спонсоров терроризма, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы рассматриваем статус Северной Кореи по всем аспектам, в том числе в качестве государства, поддерживающего терроризм, а также с точки зрения всех других возможностей оказать влияние на режим в Пхеньяне с тем, чтобы он вновь взаимодействовал с нами, но делалось это не так, как велись переговоры раньше", — сказал Тиллерсон.

Он утвердительно ответил на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность возвращения КНДР в список стран, поддерживающих терроризм. В настоящее время в списке стран, которые, по оценке Вашингтона, поддерживают терроризм, значатся Иран, Судан и Сирия.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.