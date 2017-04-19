Госсекретарь США обвинил власти Венесуэлы в нарушении конституции страны

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду обвинил власти Венесуэлы в нарушении конституции страны путем подавления выступлений оппозиции.

"Мы обеспокоены тем, что правительство (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро нарушает собственную конституцию и не позволяет, чтобы голос оппозиции был услышан, и не позволяет, чтобы организовались таким образом, который бы отражал взгляды народа Венесуэлы", — заявил Тиллерсон в среду журналистам.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией и работаем с другими (странами), в частности с Организацией американских государств, чтобы передать наши озабоченности им", — добавил госсекретарь.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 538 манифестантов.