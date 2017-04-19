Тиллерсон: сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Совместный всеобъемлющий план действий, по словам главы Госдепа, не позволил добиться отказа Ирана от ядерного статуса. "Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого…", — сказал он на пресс-конференции.

Тиллерсон также обвинил Тегеран в проведении кибератак против США и их союзников в Персидском заливе.