В центре Афин в банке взорвалась бомба

АФИНЫ, 19 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бомба взорвалась в отделении банка Eurobank в центре греческой столицы, сообщает Афинское агентство новостей.

Неизвестный в 22.05 (время совпадает с московским) позвонил в редакцию новостного сайта zougla.gr и сообщил, что он заложил взрывное устройство в офисе Eurobank в доме 7 на улице Сантароза, взрыв произойдет через 35 минут. Офис находится в самом центре столицы, между улицами Панепистимиу и Стадиу.

Полиция оперативно оцепила район и перекрыла движение. На место происшествия направились взрывотехники, обнаружившие у входа в банк сумку. В названное в ходе телефонного звонка время произошел взрыв.

По предварительным данным, нанесен ущерб банку и окружающим зданиям.

Район остается заблокированным, полиция ведет расследование, сообщает агентство.

Сайт zougla.gr сообщает, что в 22.40 произошел взрыв "мощного взрывного устройства". Взрыв был слышен в нескольких районах Афин.

Банки часто становятся объектами атак в Греции. В частности, 10 апреля 2014 года возле Банка Греции был взорван автомобиль с 75 килограммами взрывчатки. Тогда ответственность на себя взяла террористическая группировка "Революционная борьба", причастная к ряду громких терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году, а также взрывы возле здания министерства культуры и у Афинской фондовой биржи. 9 апреля 2010 года спецслужбам удалось ликвидировать эту террористическую организацию, однако через несколько лет она возродилась.