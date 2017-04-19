Глава Минфина Украины обвинил Тимошенко в популизме

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Глава Минфина Украины Александр Данилюк обвинил лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в популизме за ее призывы организовать всеукраинский референдум по земле.

Ранее Тимошенко объявила, что ее партия начала подготовку к проведению всеукраинского референдума по вопросу продажи сельхозземель. В среду пресс-служба "Батькивщины" сообщила о создании инициативной группы по организации референдума, на котором перед гражданами Украины будет поставлен вопрос, поддерживают ли они бессрочное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Я не слышал этих новостей. Мне их нужно почитать. Но знаете что — мне все равно", — ответил Данилюк на просьбу журналиста о комментарии.

Данилюк заявил, что "все это популизм", и напомнил, что "Тимошенко сейчас в оппозиции". "Она будучи премьером брала на себя обязательства перед МВФ, но ничего не делала", — добавил он.

Начало приватизации и развитие рынка земли является одним из требований МВФ к Украине для продолжения программы кредитования. Украинское правительство планирует в ближайшее время разработать законопроект о запуске рынка земли. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что проект закона позволит куплю-продажу земли только физлицам с украинским гражданством. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет, последний раз его продлевали до 1 января 2018 года.