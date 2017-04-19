Глава Минфина Украины обвинил Тимошенко в популизме

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Глава Минфина Украины Александр Данилюк обвинил лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в популизме за ее призывы организовать всеукраинский референдум по земле.
"Я не слышал этих новостей. Мне их нужно почитать. Но знаете что — мне все равно", — ответил Данилюк на просьбу журналиста о комментарии.
Данилюк заявил, что "все это популизм", и напомнил, что "Тимошенко сейчас в оппозиции". "Она будучи премьером брала на себя обязательства перед МВФ, но ничего не делала", — добавил он.
Начало приватизации и развитие рынка земли является одним из требований МВФ к Украине для продолжения программы кредитования. Украинское правительство планирует в ближайшее время разработать законопроект о запуске рынка земли. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что проект закона позволит куплю-продажу земли только физлицам с украинским гражданством. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет, последний раз его продлевали до 1 января 2018 года.