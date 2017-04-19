В Армении нашли пропавшего российского военного

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Военнослужащего 102-ой российской военной базы Дмитрия Лошманова, пропавшего несколько дней назад, нашли в одной из квартир города Гюмри, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.

"Лошманов жив-здоров, телесных повреждений не имеет", — сказал Габриелян, добавив, что сейчас Лошманова везут в отделение полиции для дачи объяснений.

"Будут выясняться новые обстоятельства его исчезновения", — добавил прокурор.

Он подчеркнул, что военнослужащий находится в добром здравии.

"Пока не ясно, в чьей квартире он находился, где он был и при каких обстоятельствах. Достоверно известно только то, что нашли его в районе "Муш", — рассказал Габриелян.

Ранее сообщалось, что Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. Он служил по контракту и жил в общежитии. Полиция Армении объявила его в розыск как без вести пропавшего.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году Россия и Армения продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.