Главный подозреваемый в нападении на монастырь Сан-Катрин в Египте убит

КАИР, 19 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта смертельно ранили главного подозреваемого в нападении на полицейский блокпост у монастыря Сан-Катрин при попытке его задержания в горной местности на юге Синайского полуострова, сообщает новостной портал "Аль-Ахрам" со ссылкой на заявление МВД Египта.

По имеющейся информации, силы безопасности определили место в горах, где скрывался подозреваемый, и попытались задержать его, но преступник открыл огонь и был смертельно ранен в перестрелке.

Ранее портал "Масрави" сообщил, что силам безопасности удалось задержать главного подозреваемого в нападении на полицейский блокпост у Сан-Катрин. Сообщалось, что он вместе с группой боевиков обстрелял во вторник полицейских у монастыря с прилегающих возвышенностей. Когда стражи порядка открыли ответный огонь, боевики бросили оружие и скрылись. Силы безопасности организовали преследование. В розыске преступников помогали местные бедуинские племена.

В среду утром также сообщалось о трех задержанных выходцах с севера Синайского полуострова, которые находились в момент перестрелки рядом с монастырем и также могут быть причастны к нападению.

Во вторник СМИ сообщили, что на КПП, расположенный в километре от монастыря Сан-Катрин, было совершено вооруженное нападение, один полицейский погиб и трое были ранены. Глава управления безопасности Южного Синая Ахмед Тайль опроверг информацию о террористической атаке и заявил, что огонь по своим ошибочно открыл один из полицейских. Монахи в перестрелке не пострадали. Несмотря на заявления полицейских, группировка "Исламское государство" (запрещена во многих странах, в том числе в России) взяла на себя ответственность за инцидент в Сан-Катрин.