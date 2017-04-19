Телеканал Fox News уволил ведущего после скандала с домогательствами

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью. Архивное фото

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила в среду об увольнении "звездного" ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, замешанного в скандале с приставаниями к женщинам.

Компания и О'Рейли достигли соглашения о том, что ведущий больше не вернется на канал, говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Fox выплатила до 17 миллионов долларов за урегулирование исков, поданных несколькими женщинами против О'Рейли по обвинению в сексуальных домогательствах. Спонсоры программы О'Рейли стали отзывать контракты на размещение рекламы.

О'Рейли вел свою передачу "Фактор О'Рейли" с 1996 года и являлся "лицом" канала. Он был сподвижником экс-президента Fox News Роджера Эйлса, который был уволен в прошлом году также из-за обвинений в домогательствах.

Состояние О'Рейли после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов.