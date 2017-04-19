Киевский суд направил Януковичу повестку о вызове на заседание

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева направил экс-президенту Украины Виктору Януковичу повестку о вызове на судебное заседание по уголовному делу о госизмене, говорится в среду в сообщении на страничке суда в интернете.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела против Януковича о госизмене. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него.

"Оболонский районный суд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10.00 (совпадает с мск) 4 мая 2017 года", — говорится в копии документа, опубликованном на страничке суда на сайте "Судебная власть Украины". Адресатом повестки указан Янукович, в повестке написан российский адрес получателя.