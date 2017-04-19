WSJ: оскорбившего Путина журналиста могут уволить

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Телеканал Fox News может уволить журналиста Билла О'Рейли, который ранее назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В феврале О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом выступил с обвинениями в адрес Владимира Путина, назвав его "убийцей". В Кремле, в свою очередь, заявили, что ждут от журналиста извинений. Ведущий ответил, что будет готов извиниться "году так в 2023". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал О'Рейли поставить заметку в календаре и вернуться к нему с этим вопросом.