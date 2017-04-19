WSJ: оскорбившего Путина журналиста могут уволить

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Телеканал Fox News может уволить журналиста Билла О'Рейли, который ранее назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, журналист может лишиться работы в связи с подозрениями в домогательствах. В начале апреля СМИ сообщили, что Fox News выплатил 13 миллионов долларов пяти женщинам, обвинившим О'Рейли в непристойном поведении. После этого многие американские общественные активисты потребовали уволить ведущего, пишет WSJ. С 11 апреля журналист не выходил в эфир.

В феврале О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом выступил с обвинениями в адрес Владимира Путина, назвав его "убийцей". В Кремле, в свою очередь, заявили, что ждут от журналиста извинений. Ведущий ответил, что будет готов извиниться "году так в 2023". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал О'Рейли поставить заметку в календаре и вернуться к нему с этим вопросом.