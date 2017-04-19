Российские бомбардировщики снова облетели Аляску

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Пара российских бомбардировщиков Ту-95 вновь совершила полет у побережья Аляски, на этот раз ВС США не поднимали истребители на перехват, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

"Российские бомбардировщики возвращаются на Аляску вторую ночь подряд. Два Ту-95 прошли в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски", — сообщил в своем Twitter аккаунте продюсер телеканала Fox News Лукас Томлинсон, специализирующийся на освещении работы Пентагона и Госдепартамента. Он уточнил, что полет состоялся во вторник ночью, ранее стало известно о том, что ВС США осуществили перехват двух российских ТУ-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски в понедельник. Его данные подтверждает телеканал CNN, также не указывая источник информации.

По информации СМИ, "ВС США приняли решение в этот раз не поднимать истребители на перехват", ограничившись вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.