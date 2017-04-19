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В мире

Иск Украины к России: суд ООН наполовину удовлетворил требования Киева

Сюжет:
Иск Украины к России в суде ООН (24)
20:5319.04.2017
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© AP Photo / Peter DejongЗал заседаний в Международном суде ООН в Гааге. Архивное фотоЗал заседаний в Международном суде ООН в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Международный суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России: по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией; эксперты полагают, что окончательное решение суда будет в пользу России, а их мнения об обязательности исполнения временных мер разделились.

Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Дарья Правдюк
Частичные меры: суд ООН вынес первое решение по иску Украины к России
Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, это своего рода временный судебный запрет. Суд может их ввести с целью "замораживания" развития конфликтной ситуации до того, как не будет вынесено окончательное решение по спору.

Суть временных мер

Как заявил в среду председатель суда Ронни Абрахам, "Украина не предоставила достаточных доказательств", которые демонстрировали бы, что Россия нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Однако суд счел возможным "учредить временные меры" в связи с иском по исполнению Россией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Глава Россотрудничества Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Косачев: Украина не смогла доказать "вину" России в поддержке терроризма
Таким образом, суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке". Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, "которые могли бы отяготить или продлить спор".

Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". В частности, судебная инстанция приняла во внимание выводы управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ.

"Суд постановил, что их отчеты демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах", — говорится в решении суда.

Между тем, как сообщил РИА Новости источник в МИД России, "эксперты изучают решение суда ООН, комментарий последует".

Эксперты ждут справедливого решения

Как заявил РИА Новости доцент кафедры международного права МГУ, кандидат юридических наук Александр Баталов, "временные меры являются обязательными для исполнения и решение сразу вступает в силу".

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr / Serenity Ibsen
В Киеве довольны решением суда ООН о временных мерах по иску к России
Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул, что временные меры – "это не окончательное решение суда". "Уже ясно, что суд ООН вряд ли будет выполнять те позиции, которые пытается навязать украинская сторона. И это сохраняет надежду, что все-таки окончательное решение будет объективным – то есть, в нашу пользу", — заявил он.

"Здесь надо разобраться, что мы должны исполнять. Я, например, не вижу каких-либо действий, связанных с крымско-татарским населением. Наоборот, они получили больше возможностей, чем у них было на Украине. Что касается украинских школ, то здесь такой вопрос: школы-то можно открыть, а есть ли желающие в них учиться? Вот в чем вопрос", — добавил Жарихин.

Временные меры не влияют на вердикт

Как рассказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, "временные меры ни в коем случае не подтверждают доказательств, которые приводят стороны", "никак не связаны с намеками на то, что Россия уже проиграла", и никаких преимуществ заявителю не дают. Тем не менее, он выразил уверенность, что решение суда будет использовано в антироссийской пропаганде.

Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Юрист: шансы, что суд ООН "поведется" на доводы Киева – мизерные
По его словам, Россия и так соблюдает требования, которые содержатся в числе временных мер Международного суда ООН. "То, что суд это делает, свидетельствует о некоей искусственности. Это некий поклон, уступка в сторону общественного мнения. Да, Россия говорит, что ничего такого не происходит, но вдруг где-то, что-то, кому-то запретили, вдруг завтра появится какой-то новый гражданин РФ крымско-татарского происхождения, который скажет, что ему запрещают учиться по-украински", — полагает Капустин.

Эксперт подчеркнул, что Россия может представить в суде доказательства того, что она полностью исполняет конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и тогда временные меры могут быть сняты. "Но я не думаю, что это самое главное. Сейчас главное — хорошо подготовить материалы по существу требований, которые выдвинуты украинской стороной", — добавил Капустин.

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