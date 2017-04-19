В Киеве осквернили памятник генералу, освободившему город от фашистов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Киеве члены праворадикальной партии "Национальный корпус" осквернили памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину. Фотоснимки с места инцидента опубликованы на сайте организации.

Табличку с надписью "палач" водрузил на монумент один из активистов политического движения. Сами радикалы утверждают, что своей акцией они хотели "напомнить обществу, что это за личность".

Генерал армии Ватутин известен как один из крупнейших военных стратегов времен Великой Отечественной войны. Под его началом армии Воронежского фронта нанесли поражение гитлеровским войскам на Курской дуге. Он также командовал 1-м Украинским фронтом, силами которого Киев был освобожден от фашистских захватчиков.