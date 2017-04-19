Белый дом отказался комментировать заявления КНДР о ракетной атаке на США

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Белый дом отказался реагировать на пропагандистское видео Пхеньяна, в котором, как сообщают СМИ, КНДР наносит ракетные удары по США, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Это пропаганда и мы не будем комментировать каждую пропаганду с их стороны", — сказал пресс-секретарь президента США на регулярном брифинге. Его попросили прокомментировать показанную по центральному телевидению Северной Кореи запись праздничного концерта по случаю 105-летия со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена. Как сообщает агентство Рейтер, фоном к хоровому выступлению стал видеоряд с демонстрацией ракетного запуска, целью которого являются США. Видео завершается изображением горящего американского флага на фоне рядов могильных крестов.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.